Kui palju maksis mullu Eesti kalleim ravijuhtum?

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek ütles, et mullu olid kõige kallimad ravid seotud väikeste lastega, keda raviti Tallinna Lastehaiglas. Kallimate ravide puhul ulatus ravi pikkus üle 200 päeva. Kolme kõige kallima lastega seotud ravi eest maksis haigekassa ühel juhul ligikaudu 242 000 eurot, teiste puhul ligikaudu 222 000 eurot ja 211 000 eurot.

«Üks ravijuht on ühe haiguse või haiglas olemise aja raviarve, kuid sageli lisandub hiljem veel arveid, mistõttu need summad, mida me meie kõigi ühisest ravirahakotist laste aitamiseks tasume, ei ole kindlasti veel lõplikud,» kinnitas Peek.