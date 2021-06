Spordiuuringu huvitav järeldus sammupikkuse kohta

Tulemused näitasid, et iga kord, kui üks samm minutis kasvas, vähenes sportlaste luustressi kahjustuste risk viie protsendi võrra. Seega aitab sammude lisamine vältida spordivigastusi.

Mida see igapäevase jooksja jaoks tähendab? Suurendades sammude määra (ehk lühendades samme) aitab see vähendada riski vigastustele ja eriti luuvigastustele. Selleks, et teada saada kuidas hetkeolukorda parandada, tuleb sammud ühes minutis kokku lugeda.