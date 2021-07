Hiinas lisandus veel kaks koroonaviiruse levikuga piirkonda

Riiklik tervisekomisjon andis teada, et lisaks varem teatatud levikule neljas provintsis ning pealinnas Pekingis on lisandunud veel Fujiani provints ning Chongqingi suurlinn. Neis piirkondades avastati kokku 55 uut nakatumist.

Enam kui 200 nakatumist on seotud Jiangsu provintsiga riigi idaosas. Jiangsu provintsis on pandud sadu tuhandeid inimesi koroonalukku ning 9,2 milljoni elanikuga Nanjingi linnas on kõiki elanikke kaks korda testitud.