UURING ⟩ Peamised aju võimed vananedes hoopis paranevad

19. augustil ajakirjas Nature Human Behavior avaldatud leiud näitavad, et kaks peamist ajufunktsiooni, mis võimaldavad meil uuele teabele tähelepanu pöörata ja keskenduda sellele, mis on antud olukorras oluline, võivad tegelikult vanematel inimestel paraneda. Need funktsioonid on tunnetuse kriitiliste aspektide aluseks, nagu mälu, otsuste tegemine ja enesekontroll ning isegi navigeerimine, matemaatika, keel ja lugemine.

«Need tulemused on hämmastavad ja neil on oluline mõju sellele, kuidas peaksime vananemist vaatama,» ütleb uuringu vanemautor dr Michael T. Ullman, nuroteaduskonna professor ja Georgetowni aju- ja keelelabori direktor Medical Xpressis.

«Inimesed on laialdaselt eeldanud, et tähelepanu ja täidesaatvad funktsioonid vähenevad koos vanusega, hoolimata intrigeerivatest vihjetest mõnest väiksema ulatusega uuringust, mis tõstatasid küsimusi nende eelduste kohta,» ütleb ta. «Kuid meie suure uuringu tulemused näitavad, et nende võimete kriitilised elemendid paranevad tegelikult vananemise ajal, tõenäoliselt seetõttu, et me lihtsalt harjutame neid oskusi kogu elu.»

«See on veelgi olulisem elanikkonna kiire vananemise tõttu nii USAs kui ka kogu maailmas,» ütleb Ullman. Ta lisab, et edasiste uuringute sihiks võib olla neid oskusi tahtlikult parandada, kaitstes aju vananemise ja tervisehäirete eest.

Uuringus vaadeldi kolme eraldi tähelepanu ja täidesaatva funktsiooni komponenti. 702 osalejat olid vanuses 58–98 aastat.

Uuriti funktsioone, mis on seotud alarmeerituse, orienteerumise ja täidesaatvate tegevuste pärssimisega. Igal neist on erinevad omadused ja need sõltuvad erinevatest ajupiirkondadest, neurokeemilistest ainetest ja geenidest.

Alarmeeritust iseloomustab suurenenud valvsus ja valmisolek sissetulevale teabele reageerimiseks. Orienteerumine hõlmab ajuressursside ruumilist nihutamist. Täidesaatev võrk pärsib häirivat või vastuolulist teavet, võimaldades meil keskenduda olulisele.

«Me kasutame pidevalt kõiki kolme protsessi,» selgitab dr João Veríssimo. «Näiteks kui sõidate autoga, on valvsus suurem ristmikule lähenedes. Orienteerumine toimub siis, kui suunate oma tähelepanu ootamatule liikumisele, näiteks jalakäijale. Ja täidesaatev funktsioon võimaldab teil pärssida häirijaid, näiteks linde või reklaamtahvlid, et saaksite keskenduda sõitmisele. »

Uuringust selgus, et vanusega vähenes ainult alarmeeritus. Seevastu nii orienteerumine kui ka häirivate stiimulite pärssimine tegelikult paranesid.