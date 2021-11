ME SAAME HAKKAMA ⟩ Mida teha, kui last painab lemmiklooma surm?

Pidime perega saatma oktoobris koerte paradiisi kõikide suure sõbra Muhvi, kes oli meiega 13 aastat. Temaga on kasvanud ka üles meie lapsed, kellest keskmine, 11-aastane on endiselt lemmiku kaotamisest väga murtud. Nad olid parimad sõbrad ja veetsid peaaegu kogu aja koos. Arvan, et on loomulik veel kuu aega hiljem kaotusvalust nutta, aga tundub, et last on vallanud üle­üldine kurbus ja ta veedab palju aega omaette nukrutsedes. Kuidas teda sellest kaotusest üle aidata?