Kuidas talvel krõbeda pakasega füüsiliselt aktiivseks jääda?

Avasta uusi kohti

Kui eelistad liikuda linnas, vali välja näiteks mõni põneva arhitektuuriga naabruskond või kohalik park, kus sa pole veel käinud ja mida oleks tore avastada. Võimalusel sõida aga hoopis linnast välja ja naudi loodust, mis talvise lumekirme all veel eriti ilusaks muutub.

Eestis on hulgaliselt kauneid matkaradasid ja rabasid, mis ootavad külastajaid ka talvel ning mida avastades möödub aeg justkui märkamatult ja sammud muudkui kogunevad.

Naudi ilma koos pere või sõbraga

Et väljaskäik veel märkamatumalt mööda saata, kutsu endaga õue kaasa pereliige või sõber ja motiveeri neidki oma mugavustsoonist välja tulema. Ühest küljest on koos liikumine turvalisem, teisalt aga on tegemist tõelise kvaliteetajaga üksteisele uudiste ja mõtete jagamiseks.

Kasuta enda motiveerimiseks «präänikut»

Kui sulle meeldib mõte sellest, et jalutuskäigu lõpus saad nautida kodus sooja teed või mõnusat kaminatuld, siis kasuta seda enda motiveerimiseks. Peale selle, et külmast õuest sooja tuppa tulemine ja äsjane eneseületus vallandab ka niisama hea tunde, teeb olemise veel eriti mõnusaks ja hubaseks see, kui saad end üles soojenda kuuma joogiga, jalas villased sokid.

Kindlast ei tohi unustada, et kui võtad ette eriti korraliku matka, vajab keha aega ka puhkamiseks ja taastumiseks - nii kogud jõudu järgmise väljakutse ületamiseks.