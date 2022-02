Haigekassa hüvitas mullu 13 miljoni euro eest meditsiiniseadmeid

Võrreldes 2020. aastaga on meditsiiniseadmehüvitiste maht kasvanud üheksa protsenti ehk 1,1 miljoni euro võrra, kokku hüvitati meditsiiniseadmeid ligikaudu 13 miljoni eest. Seejuures on meditsiiniseadmete kasutajate arv kasvanud neli protsenti ehk 2913 inimese võrra, kokku sai abi 80 864 inimest.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete ekspert Kärt Veliste ütles, et haigekassa hüvitab kindlustatutele selliseid meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Sellest tulenevalt on 2021. aastal CGM süsteemi kasutajate arv kasvanud ootuspäraselt 35 protsenti. Erinevate diabeeditarvikute maht on kokku kasvanud seitse protsenti ehk 450 tuhande euro võrra. Tänu kaasaegse püsimonitooringu kättesaadavuse olulisele paranemisele kasvab kasutajate arv ja maht kindlasti ka järgnevatel aastatel.

Stoomitoodete hüvitiste maht on aastaga kasvanud kaheksa protsenti, haavasidemete hüvitiste maht 24 protsenti ning lümfitursete kompressioonravi maht on kolmekordistunud. «See muudatus on hästi seoses hüvitatavate koguste olulise suurendamisega: kui varasemalt hüvitasime patsiendile kuue kuu jooksul ühe kompressioontoote, siis 2021. aastast on sõltuvat lümfitursete arvust hüvitatud kaks kuni neli toodet. Ühtlasi laiendasime kompressioontoodete väljakirjutamise õigust dermatoveneroloogidele ning kordusretsepti väljakirjutamise õigust perearstidele,» selgitas Veliste.