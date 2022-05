Hoolimata üldlevinud arvamusest, et vaid aeroobsed treeningud on kehakaalu langetamisel tõhusad, on Edith Cowani ülikooli treeningumeditsiini instituudis jõutud järeldusele, ka vastupidavustreeningul võib olla positiivseid tulemusi – koos kalorite tarbimise vähendamisega loomulikult.