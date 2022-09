Eurobaromeeter: regulaarselt teeb sporti 42 protsenti Eesti elanikest

Asepresident Margaritis Schinas lausus, et sport üksi ei lahenda kõiki probleeme, kuid peale selle, et sport on ilmselgelt kasulik tervisele, on sellel ka ainulaadne potentsiaal inimesi omavahel ühendada ja anda kogukonda kuulumise tunne. «Spordil on oluline roll sidusa ühiskonna kujundamisel. See on üks suurimaid väljakutseid, millega Euroopa praegu silmitsi seisab. Eurobaromeetri uuring näitab, et peame jätkuvalt leidma uusi viise, kuidas motiveerida eurooplasi kehaliselt aktiivsed olema.»