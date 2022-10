NÄDALA VAADE ⟩ Terviseuudised mida pead teadma

Neuroloog Toomas Toomsoo soovitab, et kui migreeni esineb kuu jooksul neli episoodi või enam, tuleks hakata tegema ennetavat ravi. «Magneesium on hästi talutav, sobib hästi menstruaalmigreenide korral ja ka raseduse ajal võtmiseks,» ütleb Toomsoo.

TASUB TEADA!

Eestis on kättesaadavad kõige uuemad Covid-19 vastased vaktsiinid

Eestis on kättesaadavad omikroni alamtüvede BA.1, BA.4 ja BA.5 vastu loodud vaktsiinid, millega on võimalik ennast vaktsineerida inimestel, kellel on tegemata esimene või teine tõhustusdoos.

Ahvirõugete vastu vaktsineeritakse neljas haiglas

Ahvirõugete vastast vaktsineerimist teostavad Pärnu Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Viru Keskhaigla. Terviseameti hinnangul jätkub 1400 doosist rõugevaktsiinist praegu meie hetkevajaduse katmiseks.

Eestis algab rinnavähi personaalse ennetamise rahvusvaheline uuring

Alates neljapäevast on Eesti naistel vanuses 35–49 võimalus osaleda uuringus «BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine». BRIGHT-uuringu eesmärk on testida geeniriskidel põhineva rinnavähi täppisennetuse rakendamise kanaleid ja korraldust Euroopa riikide tervishoiusüsteemis. Uuringus analüüsitakse, milline on naise geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks, ning selle alusel antakse personaalsed meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks ja varajaseks avastamiseks.

Vaktsiinikindlustuse fondi taotluste menetluse tähtaeg pikeneb

Vaktsiinikindlustuse taotluste suure arvu tõttu pikeneb taotluste menetlemise tähtaeg. Septembri lõpu seisuga on nõuetekohaseid taotlusi esitatud tervisekassale kokku 1154, millest 755 on saadetud hindamiseks ravimiametile. Hinnangu on saanud kokku 285 taotlust ning hindamata on veel 470 taotlust.