3 peamist põhjust, miks tekivad kõrvetised

Elva Tervisekeskuse Benu apteegi proviisor Marget Raukase sõnul tekitab kõrvetisi söögitoru ärritav happeline maomahl, millega kaasneb ebameeldiv tunne rinnakus, ülakõhus või kurgus. «Maomahl satub söögitorru, kui mao ja söögitoru vaheline sulgurlihas ehk klapp ei tööta korralikult. Enamasti on see tingitud kõhus tekkinud ülerõhust ülesöömise, kõhukinnisuse või raseduse tõttu. Lisaks lõdvestavad klapi tööd või suurendavad maomahla tootmist stress, suitsetamine, teatud toiduained ja ravimid,» selgitab Raukas. Ta lisab, et normaalses toonuses mao söögitoru sulgurlihas avaneb söömise ajal ning söögikordade vahel on sulgur suletud.

Apteeker sõnul on kõrvetisi lihtne diagnoosida ja enamasti on need suvisel ajal põhjustatud valest toitumisest – rasvane grillliha, sibul, tomat, tsitrused, gaseeritud joogid ja kange alkohol on sagedasemad süüdlased. «Muidu tervetel inimestel, kes on ülesöönud või kogenud lühiajalist stressi, lähevad kõrvetised iseenesest üle, kuid võib apteegi käsimüügist soetada kiire toimega maohappesust neutraliseerivaid preparaate ehk antatsiide. Neid saab närimistabletina või lahusena, mis vähendavad maomahla happelisust. Samuti võib tarvitada mehhaanilise toimega tablette või siirupeid, millel on kaitsebarjääri tekitav toime, et maosisaldis söögitorru ei valguks,» soovitab Raukas. Ta lisab, et rahvameditsiinist on teada kummelitee, linaseemne lima ja astelpajuõli tarvitamine, sest neil on limaskesta kaitsev ja kerge põletikuvastane toime.