NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Terviseuudised, mida pead teadma

Varasemad uuringud on näidanud, et gripiviirus kipub nakatama hingetoru, kurku ja nina, mille tulemuseks on gripisümptomid. Respiratoor-süntsütiaalsed viirusnakkused (RSV) kipuvad nakatama kurgu ja kopsude rakke. Glasgow' ülikooli teadlaste meeskond leidis, et inimese kudedesse koos asetatuna võivad gripiviirus A ja RSV ühineda, moodustades hübriidviiruse. Teadlased kahtlustavad, et hübriid on tõenäoliselt võimeline nakatama laiemat rakkude ampluaad kui kumbki viirus üksi. Sellised infektsioonid võivad potentsiaalselt põhjustada tõsiseid kopsuinfektsioone.