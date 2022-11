AVASTUS ⟩ Koroonaviirus kaaperdab südamerakud ja paneb need teisiti tööle

«Patsientide pikaajaliseks ravimiseks peame esmalt mõistma haiguse põhjuse taga olevat mehhanismi. Meie uuringud näitavad, et üksikud SARS-CoV-2 valgud võivad tekitada spetsiifilistele kudedele suurt kahju,» ütles vanemautor, meditsiiniprofessor Zhe Han ajakirjas Medical Xpress. «Tuvastades need vigastusprotsessid igas koes, saame katsetada ravimeid, et näha, kas mõni neist suudab seda kahjustust tagasi pöörata; neid ravimeid, mis näitavad paljulubavust, saab seejärel kliinilistes uuringutes täiendavalt testida.»

Oma viimases uuringus tuvastasid nad, et Nsp6 osutus kärbse südames kõige toksilisemaks SARS-CoV-2 valguks. Järgmisena avastasid nad, et Nsp6 valk kaaperdas äädikakärbse südames rakud, et käivitada glükolüüsiprotsess, mis võimaldab rakkudel glükoosi energia saamiseks põletada. Tavaliselt kasutavad südamerakud energiaallikana rasvhappeid, kuid lülituvad südamepuudulikkuse ajal üle suhkru metabolismile. Teadlased leidsid ka, et Nsp6 valk tekitas lisakahjustusi, häirides raku jõujaama, mida nimetatakse mitokondriks.

«Me teame, et mõned viirused kaaperdavad nakatunud looma rakumehhanismid, et muuta selle ainevahetust, et varastada raku energiaallikas, seega kahtlustame, et SARS-CoV-2 teeb midagi sarnast. Viirused võivad kasutada ka suhkru metabolismi kõrvalsaadusi ehitusplokkidena rohkemate viirusosakeste loomiseks,» ütles dr Han. «Niisiis prognoosime, et see ravim, mis muudab südame ainevahetuse tagasi selliseks, nagu see oli enne nakatumist, oleks viiruse jaoks halb, katkestades nii selle energiavarustuse kui ka eemaldades osakesed, mida see paljundamiseks vajab.»