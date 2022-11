Meest tuleb meelitada avameelsusele: naerata nüüd natuke, kasvõi vuntsi otsagagi

Midagi rõõmustavat ei vaata seepärast meile vastu ka enesetappude statistikas: eelmisel aastal registreeriti kokku 186 enesetapust tingitud surma, millest 149 ehk 80% olid mehed. Tõsi, siinkohal tuleb see number asetada ka üldisesse konteksti – andmed on osutanud, et depressiooni ja ärevuse sümptomite sagenemine üheskoos laiemate vaimse tervise probleemidega oli suurenenud just pandeemia ajal.

Siinkohal oleks tarvilik meelde tuletada, et kui mees oma hädadest ei räägi, ei tähenda see automaatselt nende puudumist. Vastupidi – seda suurema tõenäosusega surutakse need mured oma alateadvusesse, sest «mehed ei nuta», hädalda ega kaeble – seda ei peeta meie normidest tulenevalt lihtsalt kohaseks.

Tuletagem meelde klassikalist stseeni mängufilmist «Suvi», kus Toots on otsustanud pulmad Teelega sinnapaika jätta ning otsib Kiirelt abi seebi ja köie osas. «Naerata nüüd natuke kasvõi natukene, kasvõi vuntsi otsagagi,» keelitab teda Teele, kuni Toots lõpuks järele annab ning meelt muudab. Meest tuleb meelitada ja keelitada avameelsusele, sest endassetõmbumine ei vii sageli kuhugi või viib sootuks valesse suunda.

Mida saame ära teha meeste heaks?