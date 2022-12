Vaimne valu vajab märkamist ja leevendamist

«Vaimse tervise murele osutab enamasti märgatavalt muutunud käitumine. Inimene võib hakata tihti hilinema või sagenevad haiguspäevad. Ta võib olla ärrituvam või hoopis vaiksem. Kui tundub, et midagi on oluliselt teisiti, siis on põhjust läheneda ja vestlust alustada,» soovitab Ashilevi.

Peaasi.ee psühholoog, perenõustaja ja vaimse tervise esmaabi strateegiline juht Gea Ashilevi. Foto: Peaasi.ee

Kõige olulisem on märgata ja küsida. «Lahendused ja vastused on tihti inimese endal olemas, ta peab need vaid üles leidma. Seda on tunduvalt lihtsam teha teise inimese küsimustele vastates. Halva enesetunde või stressi varjamine teevad haigeks. Empaatiline tähelepanu ja osavõtlikud küsimused võivad olla oluliseks katalüsaatoriks paranemise teel,» julgustab Ashilevi.

«Tuleks leida sobiv aeg ja koht, kus mõlemad end turvaliselt tunnevad. Kui inimene ei alusta vestlust, siis tasub ise julgelt ja empaatiliselt väljendada muret, mida tema suhtes tuntakse ja mida on märgatud. Enamik stressiseisundis olevatest inimestest soovib, et neid esmalt lihtsalt hinnanguvabalt ära kuulataks,» sõnab Ashilevi.

Vaimne esmaabi on sama oluline kui füüsiline