45-aastane mees kaotas pool oma peenisest mitme valediagnoosi tõttu

Kõik sai alguse sellest, mil 45-aastane Gavin Brooks märkas oma eesnaha ümber pingul olevat naharõngast, hiljem tekkis kahjustus ka peenise otsas. Need kaebused sundisid armee vahiohvitseri 2021. aastal kolm korda sõjaväearste külastama.

Esimesel korral panid arstid diagnoosiks genitaaltüükad. Mees oli aga veendunud, et see diagnoos pole õige, sest ta on olnud 20 aastat abielus ja tal oli ainult üks seksuaalpartner.

Brooks võttis ette järgmise visiidi ning sel korral panid arstid diagnoosiks kandidoosi, mis on samuti suguhaigus. Peale seda suunati 45-aastane mees seksuaaltervise kliinikusse, kuid sealt saadeti ta nahaarstile, sest tegemist polnud suguhaigusega. Selgus, et mehel on väga harva esinev peenisevähk. See mõjutab Ühendkuningriigis igal aastal vaid umbes 700 meest.

Pärast diagnoosi saamist tehti Brooksile kohe operatsioon, mille käigus eemaldati pool peenisest. Vaatamata operatsioonile oli vähk juba kehas edasi levinud, mistõttu vajas mees aprillis uut operatsiooni, et eemaldada kubemepiirkonna lümfisõlmed. Seejärel tehti talle intensiivne keemiaravi.

Brooksi tervis aga kehvenes veelgi, sest vähk levis veel teistesse kehaosadesse. Arstid on öelnud, et tal on hilise diagnoosi tõttu elada jäänud üks aasta.