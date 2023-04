Tassitäis armastatud jooki aitab põletada kaloreid

Pruun rasv aitab kehal muuta toitaineid energiaks ja reguleerida temperatuuri. Liigsete kalorite tarbimisel tekib aga valge rasv, mis on tervisele kahjulik, vahendab Medical News Today .

Eksperdid on seostanud valget rasva ülekaalulisuse ja ainevahetusprobleemide, sealhulgas diabeediga, aga pruun rasv võib aidata hoida inimestel tervislikku kaalu.

Osa teaduritest on arvanud, et kui aidata valgel rasval muutuda pruuniks, siis hõlbustaks see võitlust rasvumisega.