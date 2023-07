Dementsuse teket võib soodustada üllatav tegur

USA Michigani ülikooli teadlased analüüsisid ligi 3000 üle 71-aastase USA kodaniku andmeid, mis pärinesid vananemisega seotud probleeme käsitlevast riiklikust uuringust (NHATS). Selles kontrolliti osalejate nägemist: kui suur oli lühi- ja kaugnägelikkus ning kui hästi suudeti eristada objekte taustast. Samuti selgus uuringu andmetest, kas osalejatel oli dementsus.

Nägemiskahjustusega osalejatel esines suurema tõenäosusega dementsus, võrreldes inimestega, kellel polnud nägemisega probleeme.

Dementsuse teke või progresseerumine võivad kuni 40 protsendil juhtudest olla mõjutatud 12 riskitegurist, nagu suitsetamine, kõrge vererõhk ja kuulmislangus. Nägemiskahjustus ei kuulu praegu nende hulka, kuid uued tõendid viitavad sellele, et oluliselt halvenenud nägemise ja dementsuse vahel on seos.

Ühendkuningriigi Alzheimeri uuringute poliitikajuht dr Susan Mitchell nentis pressiteates: «Praegu on dementsusuuringute jaoks otsustava tähtsusega aeg, kuna kogutakse tõendeid selle kohta, kuidas sellised tegurid, nagu nägemiskaotus, on seotud dementsusega. Sellised uuringud on üliolulised, et tuvastada võimalikud uued dementsuse riskifaktorid ja välja töötada, kuidas teatud dementsusjuhtumeid ennetada.

See uus uuring annab olulisi uusi tõendeid, mis seovad nägemiskahjustust dementsusega ja on seotud varasemate uuringutega. Kuid see ei ole lõplik ja tulevaste uuringute jaoks on oluline täpselt välja selgitada, mis selle ilmse seose põhjustab, kuna see määrab kindlaks ennetuspotentsiaali.

On mitmeid võimalusi – näiteks diabeet on dementsuse peamine riskitegur ja see seisund võib põhjustada ka nägemisprobleeme. Või võib juhtuda, et ajus on ühised juhteteed, mis põhjustavad nii nägemise kui ka mälu ja mõtlemisvõime halvenemist.»

Mõned nägemiskahjustuse juhtumid on ennetatavad ja teisi saab edukalt ravida – kui seos kinnitust leiab, võib see tähendada, et inimesed, kes võtavad vanemaks saades kasutusele meetmed nägemisprobleemide vähendamiseks, võivad selle abil samuti vähendada dementsusriski, ütles dr Mitchell.