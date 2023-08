Alzheimeri eest kaitsevad mõned üllatavad torked

Hiljuti avastasid Texase terviseülikooli teadurid, et inimestel, kes olid saanud vähemalt ühe gripivaktsiini, oli 40 protsenti väiksem tõenäosus dementsuse kõige levinuma vormi Alzheimeri tekkeks võrreldes vaktsineerimata eakaaslastega, vahendab New Atlas.

Uurijad ütlevad, et leiud rõhutavad vaktsineerimise tähtsust mitte ainult nakkushaiguste, vaid ka ajuhaiguste eest kaitsmisel. Kuigi uuring ei viita põhjuslikule seosele vaktsiinide ja Alzheimeri vahel, on teadlastel hüpotees, miks vaktsineerimine võib aidata haiguse eest kaitsta.

«Me oletame, et vaktsiinidega seotud Alzheimeri tõve riski vähenemine on tõenäoliselt tingitud mehhanismide kombinatsioonist,» ütles üks uuringu kaasautoritest Avram Bukhbinder. «Vaktsiinid võivad muuta seda, kuidas immuunsüsteem reageerib Alzheimeri tõbe soodustavate toksiliste valkude kogunemisele, näiteks suurendades immuunrakkude efektiivsust toksiliste valkude puhastamisel või «lihvides» immuunvastust nendele valkudele, nii et kaasnev kahjustus lähedalasuvatele tervetele ajurakkudele väheneb. Muidugi kaitsevad need vaktsiinid selliste infektsioonide eest nagu vöötohatis, mis võib kaasa aidata närvipõletikule.»