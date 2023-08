Kuidas avaldub seenemürgistus ja mida siis teha?

Surmavalt mürgised seened

Mürgised seened

Seedetrakti ärritavad seened

Kuidas abistada seenemürgituse kahtlusega kannatanu kodustes tingimustes?

Kui on söödud midagi mürgist, tuleb suu koheselt loputada – kui olete kindel, et tegemist on mürgise asjaga! Pole vaja ajada kannatanut koheselt oksendama, andke väikeste lonksude kaupa juua vett.

Tehke kindlaks seene täpne nimetus ja hinnake selle võimalik allaneelatud kogus ja inimeste arv, kes on tarbinud mürgist seent. Helistage mürgistusinfoliinile 16662, et saada teada, kas tegemist on mürgise seenega ning kas manustatud kogus on tervisele ohtlik või mitte.