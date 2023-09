Istuv eluviis võib põhjustada paljusid terviseprobleeme, sealhulgas ainevahetushäireid, südame-veresoonkonna haigusi ja vähki. See võib mõjutada ka pikaealisust. Teadlased on nüüdseks leidnud, et rohkem kui 10 tundi päevas istumine suurendab üle 60-aastaste inimeste dementsuse riski.