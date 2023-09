NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Millised olid kõige olulisemad terviseuudised?

Uimastite üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv on alates 2022. aastast võrreldes sellele eelnevate aastatega hüppeliselt kasvanud. Kui 2020. aastal oli uimastite üledoosidest põhjustatud surmajuhte 31, 2021. aastal 39, siis 2022. aastal registreeriti kokku 80 sellise surma. 2023. aasta esimese kaheksa kuu jooksul on üledoosi tõttu elu kaotanud 84 inimest. Üledoosi tõttu on 2023. aastal augusti lõpu seisuga surnud 63 meest ja 21 naist, kelle keskmine vanus oli 37,5 (17–78). Sealhulgas jäi kuue inimese eluiga vahemikku 17–22 eluaastat. Enim oli surmasid Põhja-Eestis.

TASUB TEADA

Oktoobri keskel saavad riskirühmad tasuta gripivaktsiini

Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda. Viimase kümne aasta jooksul on gripp nõudnud 424 inimese elu.

Peaasi.ee noortenõustamisele saab nüüd tulla alates 12. eluaastast

Vaimse tervise alast nõu ja tuge pakkuva Peaasjad.ee nõustamisele saavad nüüd registreeruda ka 12–15 aastased, kirjutades meiliaadressile keskus@peaasi.ee. Nõustamine on tasuta ja toimub veebis või kohapeal. Peaasi.ee on senini pakkunud vaimse tervise Peahea nõustamist 16–26 aastastele. Aasta algusest saadik on läbi viidud ligi 2500 nõustamiskorda ligi enam kui 900-le noorele.

Aktiivsöest on seenemürgistuse korral palju abi – kuidas seda aga õigesti kasutada?

Mürgistuse korral on oluline võtta aktiivsütt võimalikult ruttu. Kõige efektiivsem on aktiivsüsi siis, kui seda sisse võtta kuni poole tunni jooksul pärast mürgise aine neelamist. Täiskasvanule vajalik annus on 50 grammi ehk 250 milligrammiseid söetablette peab täiskasvanu sisse võtma 200 tükki. Laste puhul oleneb annus nende kehakaalust. Lapsele tablettide andmise lihtsustamiseks on soovitatav purustatud tabletid segada mõne heamaitselise toidu sisse (nt jogurt või jäätis). Jälgida tuleb seda, et valmis portsjon ei ületaks kogust, mida laps tavaliselt ära süüa suudab.