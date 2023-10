NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Algas ohtlik gripihooaeg

Jämesoolevähk on aina sagedamini esinev haigus, mida diagnoositakse Eestis igal aastal ligi 1000 inimesel. Kuna paljud uued vähijuhud avastatakse endiselt hilises staadiumis. Tervisekassa alustas täna jämesoolevähi sõeluuringu teavituskampaaniaga, milles kutsub 60-68-aastaseid mehi ja naisi tasuta sõeluuringule. «Uuringuga on võimalik leida vähieelsed muutused enne haiguse ja sümptomite tekkimist. Ōigeaegse meditsiinilise abiga saab neid muutuseid edukalt ravida, päästes patsiendi ehmatavast diagnoosist,» selgitas Tervisekassa sõeluuringute teenusjuht Maria Suurna. Tänavu on uuringule kutsutud üle 80 000 ravikindlustatud ja ravikindlustamata naise ja mehe sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963.

TASUB TEADA

Emakakaelavähi sõeluuringu kodutesti saab nüüd ka apteegist

Alates oktoobrist saavad sel aastal emakakaelavähi sõeluuringule oodatud naised, kes pole veel uuringul osalenud, küsida endale kodutesti apteegist. Tasuta kodutestimise komplekti on võimalik saada Valga, Viljandi, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekidest. Ka testi analüüs ja vajalikud lisauuringud on kõikidele naistele tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust.Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringul oodatud osalema naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

Paranes hüvitatavate ravimite kättesaadavus

Oktoobris uuenes tervisekassa hüvitatavate soodusravimite loetelu, kuhu lisati ravivõimalusi mitme vähipaikme, migreeni, C-hepatiidi kordusravi ja kasvuhormooni puudulikkuse raviks. Samuti laiendati juba loetelus olevate ravimite rahastustingimusi, mis muudab mitu ravimit kättesaadavamaks.

Oktoobris algas ülemiste hingamisteede haiguste hooaeg

Sellest nädalast algas ülemiste hingamisteede haiguste ehk teisisõnu gripihooaeg. Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda. Nende seas on lapsed ja noorukid, kellel on näiteks südame-veresoonkonnahaigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus. Tasuta gripivaktsiini saavad ka riskirühma kuuluvad sõjapõgenikud.