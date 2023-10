Neuroloog selgitab, kas kohvi joomine mõjutab vaimset tervist

Ent kui väiksemates annustes kaitseb kohv meeleoluhäirete eest, siis suuremates annustes võib see ärevust, rahutust, närvilisust, unetust ja erutust just juurde tekitada. Tekib kliiniline pilt, mida tuntakse segase meeleolu seisundina. Eriti tundlikud on ärevust tekitava toime suhtes paanikahäire ja sotsiaalse ärevushäirega inimesed, ent kaitstud ei ole ka täiesti terved inimesed. Kofeiini ärevust tekitav mõju sõltub nii juba olemasolevatest ärevushäiretest kui ka geneetilisest taustast, mis mõlemad mõjutavad lisaks seda, kas inimene ise kofeiini mõju endal tajub. Samuti on uuringutest selgunud, et neil, kes tarbivad kohvi regulaarselt, paraneb kohvi juues meeleolu. Ent neil, kes kohvi regulaarselt ei tarbi, paraneb produktiivsus. Samuti suureneb produktiivsus rutiinsetel kohvjoojatel, kui nad vahepeal tarbimisse pausi teevad, kirjutab Toomsoo Cofido blogis.