Eesnäärmevähi tekkeriski suurendab üllatav tegur

Ajakirjas Molecular and Cellular Endocrinology avaldatud teises uuringus seostati teatud tüüpi RNA (mikroRNA-206) vale regulatsioon östrogeeni taseme tõusuga juba varases eas. See probleem esineb tiinuse ja imetamise ajal madala valgusisaldusega toitu saanud emasrottide järglastel, ja see on seotud suurema eesnäärmevähi riskiga.