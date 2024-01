UUENDUSED KARDIOLOOGIAS ⟩ Kas kiirem ja mugavam südame tervise hindamise viis jõuab ka Eestisse?

Välismaal on teadlased töötanud välja südamefilmi vesti, mis suudab kiirelt ja täpselt jälgida südame elektrilist aktiivsust. See taaskasutatav tehnoloogia pole veel Eestisse jõudnud, millest ei tunta ka siin kasutatavate teiste meetodite kõrval puudust. Uurime, miks see nii on.