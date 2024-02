Teadlased avastasid, millest oleneb erektsiooni tugevus

Erektsioonihäired on levinud probleem.

Teadlased avastasid, et sidekoerakud, mida nimetatakse fibroblastideks, omavad erektsiooni saavutamisel väga olulist rolli. Mainekas teadusajakirjas Science avaldatud Karolinska instituudi uuringust selgus, et fibroblastide arv peenises sõltub erektsioonide sagedusest. Mida sagedasemad on erektsioonid, seda rohkem fibroblaste ja vastupidi; harvemate erektsioonide korral väheneb fibroblastide arv, vahendab Eureka Alert.