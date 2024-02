IMETRIKK ⟩ Kui suunurgad ülespoole «sikutada» tundubki maailm parem paik

Vaid millisekundite jagu naeratamist suurendab tõenäosust näha õnnelikkust ka ilmetutes nägudes, selgub Essexi Ülikooli uuest uuringust. Uuringut juhtinud dr Sebastian Korb psühholoogiaosakonnast näitab, et isegi lühike nõrk naeratus muudab teiste inimeste näod, keda vaatate, rõõmsamana näivateks. Uudne eksperiment kasutas elektrilist stimulatsiooni naeratuse esilekutsumiseks ja see oli inspireeritud fotodest, mille tegi kuulsaks Charles Darwin. Valutu elektrisurakas pani lihased hetkega tegutsema, tekitades lühikese, kontrollimatu naeratuse.

See on esimene kord, kui näo elektriline stimulatsioon on avaldanud mõju emotsionaalsele tajule.