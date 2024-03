Proviisor selgitab: miks tekivad uneprobleemid ja kuidas neist vabaneda?

Kõige sagedamini pöördutakse Raukase sõnul apteeki uneaja pikkuse vajakajäämisega ja küsimusega, kuidas saaks ilma retseptiravimiteta hommikuks välja puhata. «Uuringud näitavad, et üks kolmest üle 50-aastasest inimesest ei maga regulaarselt vähemalt seitse tundi ööund. Vananedes muutub uni pinnapealsemaks ja katkendlikuks ning sügava une faaside hulk väheneb, samas pidev unepuudus süvendab vananemisprotsessi ning soodustab põletikulisi protsesse ja kroonilisi haigusi,» selgitab apteeker. Raukas lisab, et uneprobleeme tuleb ette ka lastel, kellel esineb pigem raskusi magama jäämisega kui uneaja pikkusega.

Esmajoones tuleb välja selgitada unehäirete põhjus

Enne käsimüügi preparaatide soovitamist oleks vaja välja selgitada, mis on unehäirete põhjus, sest neid on väga erinevaid. «Unehäireid võivad põhjustada terviseprobleemid, töö iseloomu või elukorraldusega seotud olukorrad, nagu vahetustega töö või ajavahe reisimisel, keskkonnast tingitud tegurid, nagu liialt palav või mürarikas ruum, või ka sotsiaalsed põhjused, nagu hirm ja üksindus,» toob apteeker näiteid unekvaliteeti mõjutavatest teguritest. «Suurim unehäirete põhjustaja on krooniliste haiguste põdemine ja siingi on võimalik nimekiri pikk: liiges-ja lihashaigused, südame-veresoonkonnahaigused, reflukshaigus, diabeet, depressioon, ärevus või ka näiteks üleminekuea vaevused või siis hooajalised haigused,» loetleb Raukas. Vastavalt unehäiret põhjustavale asjaolule on võimalik leida sobivaim vahend unerežiimi korrigeerimiseks kuni teraapiate või ravimiteni välja.