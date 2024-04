VAATA VIDEOT ⟩ Prantsusmaal valmis hiiglaslik magnettomograaf – vaata, kui detailse pildi elusajust see annab

Prantsusmaa alternatiivenergiate ja aatomienergia komisjoni (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission ehk CEA) välja töötatud Iseult MRT masin pakub magnetvälja tugevust 11,7 teslat (T). Võrdluseks, haiglates laialdaselt kasutusel olevad tavapärased MRT-masinad on tavaliselt 1,5 või maksimaalselt 3 T.

Selle võimsama magnetvälja peamine eelis on see, et ajust saab teha palju kõrgema resolutsiooniga pilte ja palju kiiremini. Vaid nelja minutiga suudab Iseult jäädvustada pilte kuni 0,2 mm suuruste pikslitega ajukoest, «viilutades» seda horisontaalselt 1 mm pikkuse sammuga. Sellesse ruumala – 0,04 kuupmillimeetrit – mahutab ajus tuhandeid neuroneid.