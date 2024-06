HAMBAID LOENDAMA Rasvumisele võib kaasa aidata levinud probleem

«Paljusid tervislikke toite, eriti tooreid puu- ja köögivilju, on raske süüa, kui inimesel puudub toimiv hammaskond,» ütles uuringut juhtinud Rena Zelig Medical Xpressis. «Võimalik seletus on, et kui inimestel, eriti eakatel, puuduvad hambad ja neil on raskusi närimisega, hakkavad nad sööma kergemini söödavaid, kuid vähem tervislikke toite, nagu kartulipuder, küpsised või sõõrikud. Need toidud on tavaliselt kõrgema kalorsuse, rasva ja suhkrusisaldusega, mis viib kaalutõusuni.»