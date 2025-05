Matcha või kohv - kumb on kasulikum?

Matcha, eredalt roheline ja Jaapani traditsioonidega jook, kogub maailmas üha rohkem populaarsust. See ei ole lihtsalt roheline tee – see on pulbriks jahvatatud variatsioon teetaimest, mida enne korjamist hoitakse varjus, et suurendada klorofülli ja aminohapete sisaldust. Just tänu sellele on matchal erakordselt intensiivne maitse ja sügav roheline toon.