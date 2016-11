Kanep saab Taanis ajutiselt ravimiõigused

Ravimiamet: ravikanepi kasutamine ei ole tavaliselt vajalik

Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Liis Prii sõnul kasutatakse ravikanepit vaid siis, kui ükski teine ravim ei mõju.

Eesti noored paistavad silma kanepi proovimisega

Kui alkoholi- ja tubakatarbimine on Eesti noorte seas vähenenud, siis vähemalt korra elu jooksul kanepit proovinud noorte osakaal on meil tunduvalt kõrgem kui Euroopas, sh Eesti naaberriikides.

Eestimaalased ei taha kanepi legaliseerimisest midagi kuulda

Värskest uuringust, ühiskonnauuringute instituudi tellimusel läbi viidud uuringust selgus, et 93 protsenti Eesti kodanikest on vastu kanepi tarvitamisele.

Saksamaal hakatakse ravikanepit kinni maksma haigekassa rahast

Saksamaa terviseministri Hermann Gröhe sõnul valmistab valitsuskabinet praegu ette seaduseelnõud, millega legaliseeritakse Saksamaal ravikanep ja hakatakse selle kasutamist kinni maksma riiklike haigekassade vahenditest.

Kas kanep ja ecstasy parandavad sportlikke tulemusi?

Postimees uuris sporditeadlaselt Kristjan Portilt, kas hiljuti kanepi ja ecstasyga vahele jäänud Eesti sportlased võisid narkootikume kasutada tulemuste parandamiseks.

Graafik: kui levinud on kanepi tarvitamine Eestis

Kanepi tarvitamise osas on Eesti elanikud sisuliselt jagunenud kaheks – nooremad on seda tarvitanud ja teavad, kust seda saab. Keskealiste ja vanemate seas on selle tarvitajaid märksa vähem. Eesti tervise statistika andmetel on kanepi tarvitamine viimasel ajal kasvanud.

Isa valus kogemus: kanepi suitsetamine rikkus poja elu

Kuigi valdaval enamikul tarvitajatest kanep probleeme ei põhjusta, siis on selge risk eriti neil, kellel on pärilik eelsoodumus psühhootilisteks häireteks. See riskirühm on umbes neli protsenti ja kui see oht realiseerub, on asi väga karm.

«Pealtnägija»: sügava puudega lapselapse hooldamisel ravikanepit kasutav vanaema ei hooli seadusest

Sügava puudega lapselast kasvatav Mare ei leppinud arstide poolt välja kirjutatud ravimitega ning võttis riski ja pöördus seadusevastase ravikanepi poole. Arstide sõnul on aga mustalt turult ravikanepi hankimine ohtlik tegevus, mis võib kurvalt lõppeda, ning arstid ei soostu kannabinoid ravi määrama enne, kui preparaate pole piisaval määral kontrollitud.

Millal kanepist saab vaimsete hädade käivitaja

Millistel puhkudel saab kanepist n-ö käivitaja, mis kutsub esile skisofreenia vms vaimuhaiguse, selgitab Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatria arst-resident Viljar Veede.

Eksperdid: ravikanepit ei eksisteeri

Ehkki kanepi legaliseerijad räägivad vajadusest ravikanepi müük seadustada, siis arstide ja ravimiameti kinnitusel ravikanepit kui sellist ei eksisteeri ning sellise mõiste kasutamine on eksitav.

Ministeerium: Eesti pole uueks legaalseks uimastiks valmis

Vaadates kahjusid, mida põhjustavad olemasolevad legaalsed uimastid (alkohol ja tubakas), siis nende kõrvale ei ole sotsiaalministeeriumi hinnangul otstarbekas tuua veel kolmandat ehk kanepit.

Tasub teada - kui levinud on kanep Eesti laste seas

Eestis uuriti kanepi tarvitamist laste terviseuuringu raames. Uuringus küsitleti enam kui 4000 koolilast üle riigi ning küsitletud olid 11-, 13- ja 15-aastased. Kanepi legaliseerijate üks argumente on, et tänu sellele väheneks alkoholi tarbimine. Antud uuringus kohaselt tarvitavad alkoholi ka need noored, kes suitsetavad kanepit.

20 aastat kanepiuuringuid: sõltuvus ja õnnetused ei ole müüt

Kokkuvõtvast uuringust selgub, et kanep on paljude tervisekahjude otsene põhjustaja, mitte üks riskifaktoritest.

«Pealtnägija»: poja kaotanud ema vaatab kanepidebatti valu ja trotsiga

Tallinnas Stroomi kandis elav suurpere ema Anneli vaatab kanepidebatti valu ja trotsiga, sest tema seitsmest lapsest, kelle lasteaia abiõpetajana töötav 46-aastane naine üles kasvatas, on täna alles kuus, kuna pere sõnul röövis kanep algul noorima poja Ardi mõistuse ja seejärel elu, vahendas ERRi uudisteportaal ETV saadet «Pealtnägija».

Eesti arstid ei pea ravikanepit vajalikuks

Kuigi ravikanep võib aidata leevendada mitme raske haiguse kulgu, kardavad patsiendid kõrvaltoime tõttu seda kasutada.