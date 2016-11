Psühhoterapeudid: Donald Trump mõjub ameeriklaste vaimsele tervisele halvasti

«Donalt Trumpi ja nende valimiste tõttu on mu patsientidel tunduvalt rohkem ärevushäireid,» rääkis pereterapeut Meredith Shirey väljaandele FRANCE 24. Eriti mures on USAs toimuva pärast tema sõnul rassiliste vähemuste esindajad, sest Trumpi väljaütlemised on õhutanud ühiskonnas viha vähemusrahvuste ja usuliste vähemsute vastu.

Trumpi tähelepanuväärsemate väljaütlemiste sekka valimiskampaania ajal kuuluvad soov ehitada müür Mehhiko ja USA vahele, ettepanek keelata välismaalastest moslemitel Ameerika Ühendriikidesse sisse reisida ja mehhiklaste nimetamine narkodiileriteks, kurjategijateks ja vägistajateks.

New Yorgi psühhoterapeut Lindsey Prati sõnul on tema patsientidele eriti halvasti mõjunud Trumpi alandavad, seksistlikud märkused naiste kohta. «See on miski, mis tõesti häirib inimesi, kes on üle elanud trauma,» rääkis psüühilistele traumadele spetsialiseerunud Pratt. Tema sõnul on patsiendid ravisessioonide ajal sageli Trumpi mainima hakanud. «Paljud trauma üle elanud ei leia kunagi rahu. Nende ärakasutajad on karistuseta pääsenud ja nüüd kuulwvad nad õudusega kedagi televisioonis avalikkuse ees rääkimas ja kiitlemas, et pääses teost karistuseta ja rääkimas sellest üleolevalt kui rõivistuvestlusest,» oli ta mures.

Temaga sarnasel arvamusel on sajad ameerika terapeudid, kes kirjutasid alla William J Doherty avaldusele nimega «manifesto». Avalduses öeldakse, et Trumpi kommentaarid on vastuolus kõigega, mille eest terapeudid seisavad. Doherty on Minnesota Ülikooli pere- ja sotsiaalteaduste osakonna professor ja inimesi terapeudina aidanud juba 40 aastat. «Trumpi austusetu suhtumine naistesse ja vähemsutesse nagu moslemid ja sisserändajad, tekitab neis rühmades ärevust. See mõjutab otseselt inimeste heaolu ja võõrandab inimesi oma rahvuskaaslastest,» rääkis ta.

Doherty on veendunud, et Trump toob ameeriklastes esile mõned nende kõige halvemad iseloomujooned. «Näeme seda terapeutidega, eriti nendega, kes töötavad noortega ja kuulevad lugusid noortest inimestest, kes suunavad oma viha nõrgemate ja vähemsute vastu,» rääkis ta. Doherty tõi näiteks ühe keskkooli korvpallimeeskonna, kus oli palju sisserändajate peredest pärit mängijaid. Neid šokeerisid professori sõnul pealtvaatajate hüüded nagu «ehitage müür» ja «Trump, Trump, Trump».

Trumpi mõju noortele inimestele on nii suur, et seda on hakatud kutsuma eraldi terminiga – «Trump effect» (Trumpi mõju). Termin on pärit Ameerika Ühendriikides selle aata aprillis avaldatud sallivuse õpetamise teemalisest aruandest. Selle autorid küsitlesid ligi 2000 õpetajat, kellel paluti kirjeldada, kuidas mõjutava presidendivalimised nende õpilasi. Üle kolmandiku õpetajatest väitis, et on tähele pannud moslemite ja sisserändajate vastase viha kasvamist.

Üks õpetaja rääkis koguni, et tema viienda klassi õpilane ütles moslemist klassikaaslasele, et toetab Trumpi, sest kui Trump presidendiks saab, siis tapab ta kõik moslemid ära. Teine õpetaja rääkis jällegi, kuidas «räpane mehhiklane» on tema koolis saanud tavaliseks sõimusõnaks. «Enne valimisi ei olnud ma veel kunagi midagi sellist kuulnud,» rääkis see õpetaja küsitlejale.

Aruanne koostati enne, kui Trumpi ütlused naiste ja moslemite kohta avalikuks said. Shirey ja Prati sõnul võivad Trumpi märkused noorte rassistlikku ja vägivaldset käitumist veelgi soodustada. «Kui keegi võib avalikult kiidelda selliste asjade tegemisega, siis tekitab see arusaama, et neisse ei pea tõsiselt suhtuma ja see võib kindlasti panna kellegi arvama, et ka tema võib pärast sellise kuriteo sooritamist puhtalt pääseda,» rääkis Shirey, keda on ka ennast seksuaalselt väärkoheldud.

Jääb ainult üle loota, et Donald Trump täidab lubaduse, mille ta andis oma esimeses kõnes pärast Ameerika Ühendriikide presidendiks valimist. Kõnes tõotas Trump olla kõigi ameeriklaste president, kes ühendab rahvast. Kõne on järelvaadatav siit.