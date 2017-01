Miks viinereid peetakse ebatervislikuks?

Tervise arengu instituudi eksperdi Tagli Pitsi sõnul ei saa aga ühtki toiduainet nimetada tervislikuks või ebatervislikuks.

«Viiner kuulub toidugruppi «Kala, linnuliha, muna, liha ja tooted nendest», mis on üks viiest põhitoidugrupist, millest segatoidulised inimesed võiksid iga päev midagi tarbida,» sõnas Pitsi.

Pitsi sõnul on selles grupis rõhk pigem kalal ja linnulihal ning liha puhul töötlemata lihast valmistatud toitudel. Töödeldud lihatoodete osa võiks tema soovitusel olla menüüs võimalikult väike ning eriti tuleks pöörata tähelepanu (seda just laste osas) nitriteid sisaldavatele toodetele.

«Viinerite puhul ei ole seega määravaks mitte ainult lihasisaldus, vaid ka see, et sagedasel ja/või suurtes kogustes tarbimisel võib neist saada liiga palju nitriteid, aga ka rasvu (küllastunud rasvhappeid) ja soola,» sõnas Pitsi.

Viinereid valmistava Rakvere lihakombinaadi brändijuhi Triin Lõokese sõnul ei ole tegu ebatervisliku toiduainega, sest see sisaldab endas mitmeid vajalike toidu- ning toitaineid. Lõokese kinnitusel on viinerid aastatega tervislikumaks muutunud.

«Ka turul olevate viinerite sortiment on märkimisväärselt laienenud ning tarbijal on võimalik maiustada vägagi tervislike viineritega: vähendatud on näiteks soola- ja rasvasisaldust ning müügile on saabunud kõrge lihasisaldusega viinerid,» sõnas Lõoke.

Mis puutub säilitusainetesse, siis on Lõokese sõnul ka need valitud äärmise ettevaatusega. «E-ainetest kasutatakse vaid neid, millel on kindel roll korraliku viineri tootmiseks või heade maitse- ja konsistentsiomaduste säilimisel,» sõnas Lõoke.

Lõokese arvates on väär väita nagu oleks viiner ebatervislik. Pigem ei tohiks ühegi toiduainega liialdada ning märksõnadeks on tasakaalustatud toitumine ja mõõdukus ehk jälgima peaks tervisliku toitumise printsiipe.

«Viinerid sisaldavad inimese arenguks olulist komponenti – liha – ning seda just lastele sobival ja meeldival kujul. Poelettidelt leiab väga erineva retseptuuriga viinereid, mille seast saab valida enda eelistustele vastava toote,» väitis Lõoke lõpetuseks.

Statistika järgi süüakse Eestis süüakse aastas ligi 150 miljonit viinerit. «Keskmiselt pistab iga eestlane nahka sada viinerit aastas,» rääkis Lõoke.

Lõokese sõnul võib viinerite populaarsus tuleneda sellest, et neid on lihtne toiduks valmistada ning teisalt on nad väga populaarsed tooted laste hulgas, kuid leidub ka arvamusi, et viiner on minevikku kaduv nostalgiatoode.