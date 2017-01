Eesti inimesed viirustest: algul oli palavik 37,5, pärast juba üle 40

Gripp kerib palaviku üles

Neljapäeval, päev enne jõululaupäeva ärkas Hille elukaaslane kõrge palavikuga ja tundis, et abaluude juurest valutab. Mees arvas, et küllap ta oli trennis üle pingutanud. «Kannatas palaviku ära ja läks ilusti tööle, sest nina vett ei jooksnud ja köha ka polnud,» kirjeldas Hille mehe seisundit.

Laupäeva hommikul ärkas aga palavikuga ka nelja-aastane peretütar. Lapsel oli tekkinud ka köha ja palavik hakkas kiiresti tõusma. «Alguses oli 37,5, tunniga oli tõusnud 38 peale, seejärel 39 ja 40,5,» lausus ema.

Nii kõrge palavik tegi Hillele muret. Tema muidu energiline laps jäi teleri ees magama ja nägi väga väsinud ja elujõetu välja. Ema suhtles vennaga, kes oli teatanud, et tänavune ühine jõulusöömaaeg jääb ära, sest nende pere on haigestunud grippi. Ka neil olevat tõusnud kiiresti kõrge palavik ning tekkinud köha. «Vend soovitas, et minge kindlasti EMO-sse, siis saate õiget rohtu ja kiiremini terveks,» rääkis Hille.

Nii mindigi EMOsse, kus tehti kindlaks, et mõlemal haigestunul on A-gripp, mida saab ravida Tamifluga. Laps paranes kiiresti. «Teisipäeval juba ei olnud enam palavikku, saime selle kiiresti alla tänu rohule,» rääkis Hille. Köha kimbutas last umbes nädala.

Grippi selleks ajaks juba kauem põdenud Hille elukaaslasele öeldi, et rohtu pole mõtet välja kirjutada, sest küllap läheb haigus ise üle. Seepeale läks pere ka nakkuskliinikusse, kust õnnestus saada siiski ka elukaaslasele rohtu, mida soovitati võtta küll pigem profülaktikaks. Mehel võttis paranemine kauem. Hille arvates võiski see tulla sellest, et ta ei saanud kohe rohtu.

Naine ise grippi ei jäänud. Talle pakuti tööl võimalust end selle haiguse vastu tasuta vaktsineerida ning nii õnnestus tal gripist pääseda.

Nõrk immuunsüsteem

Tiina on praeguseks haige olnud üle kolme kuu, oktoobrist saati. Tal on õnnestunud vahepeal küll umbes nädalaks või kaheks terveks saada, kuid peagi hakkab kurk jälle valutama ja kehatemperatuur tõuseb tavapärasest kõrgemale. Naist kimbutavad tihti köha, pea- ja liigesevalu ning kõrge palavik. Samuti on pidevaks saatjaks põletik, mille vastu on perearst viimase kahe kuu jooksul kolm korda antibiootikumid välja kirjutanud.

Perearsti juures on ta kolme kuu jooksul käinud viis-kuus korda, kuid lahendust pidevale haigestumisele pole saanud. Talle on tehtud nii kopsu- kui ka südamepildid, kuid need on olnud korras. Konkreetseid diagnoose naisele pandud ei ole. «Perearst on pakkunud, et mul on tugev krooniline nohu, mis põhjustab teisi sümptome,» rääkis naine. Ta on püüdnud end ravida nii kõikvõimalike retseptita kättesaadavate rohtudega kui ka koduste vahendite, näiteks köhatee või sinepipulbriga jalavannidega. Perearst on soovitanud tal võtta vitamiine ja immuunsust tugevdada. «Ma olen kõike proovinud, mul pole reaalselt enam midagi teha,» tõdes ta.