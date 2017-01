Diabeet röövis ligi kümme aastat elust

Oxfordi ülikooli teadlaste uuringus osales enam kui 512 000 Hiina täiskasvanut, kirjutab Newsmax. Osalejaid kaasati uuringusse aastatel 2004 kuni 2008 ja neid jälgiti kuni 2014. aastani. Kuuel protsendil osalejatest oli diabeet.

Teadlased tõid välja, et diabeeti põdenutel oli uuringu ajal kaks korda kõrgem risk surra. Linnades elavatest inimestest suurem risk oli ääremaa elanikel. Diabeeti seostati suurenenud suremisega südame isheemiatõvesse, insulti, kroonilisse neeruhaigusesse, kroonilisse maksahaigusesse, nakkushaigustesse ning maksa-, pankrease ja rinnavähki.

Risk surra diabeedi komplikatsioonidesse, näiteks ketoatsidoosi või koomasse, oli äärealadel elajatel palju kõrgem kui linnainimestel.

Ameerikas põeb diabeeti enam kui 29 miljonit inimest ning see on surma põhjustajatest seitsmendal kohal. Enam kui veerandil üle 65-aastastest ameeriklastest on diabeet.

Paljud uuringud on näidanud, et II tüüpi diabeedi tekkimise risk on vähenenud, kui saada lahti üleliigsetest kilogrammidest ja toituda tervislikult.

Uuring avaldati ajakirjas JAMA.