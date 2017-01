Sillamäel saab erakorralist arstiabi vaid valitud päevadel

Detotšenko pöördus tervise- ja tööministri poole palvega aidata Sillamäe linnas taastada haiglavälise vältimatu ja erakorralise abi osutamine koos valikulise eriarstiabi osutamisega, kirjutab Med24. 2007. aastast on erakorralise arstiabi osutamine Sillamäel olnud võimalik sotsiaalministeeriumi asekantsleri juures tehtud pilootprojekti raames, mida on ellu viidud koostöös Ida-Viru keskhaiglaga (IVKH).

«Sisuliselt on see olnud esimene haiglavõrgustamise ja integreeritud tervisekeskuse mudel, mille realiseerimine pandi ülesandeks KKH-le ning mille näitel on toimunud edaspidine haiglate võrgustamine ja tervisekeskuste arendamine Eestis,» rääkis Detotšenko.

Detotšenko selgitas, et KKH töötab Sillamäel integreeritud keskusena – haigla koosseisus on integreeritud perearstikeskus, eriarstid, õendushaigla, hambaravi, apteek ning olemas on DigiRöntgen, sonograafia, kliiniline ja biokeemiline labor. Haigla töötab tema sõnul kuluefektiivselt ja vastavalt tervise arengukavas 2017–2020 ettenähtuga, kuid KKH-le eraldatud raha ei jõua enam haiglale.

Detotšenko sõnul jäi KKH-l möödunud aastal tehtud töö eest saamata 44 588 eurot. 2017. aastal vähenes IVKH poolt KKH-le eraldatud ravijuhtude maht võrreldes 2016. aastaga 3087 ravijuhu võrra ja lepingu maht 36 protsendi võrra.

Arsti väitel on haigla tekkinud olukorras sunnitud vähendama tööpäevadel ambulatoorse kirurgia, kõrva nina kurguarsti ja günekoloogi vastuvõtuaegu ning ei saa osutada erakorralist abi väljaspool tööaega. Lisaks peab haigla loobuma ka neuroloogi vastuvõtust.

Eelmiste aastate finantseerimise mahtude juures sai haigla Detotšenko sõnul vältida ravijärjekordade tekkimist eriarstide juurde, mille ooteaeg ületaks haigekassa nõukogu poolt kinnitatuid. Praeguse finantseerimise juures ei saa aga enam sama operatiivset teenuse taset tagada.

«Tekkinud olukord, kus Sillamäe piirkonnas ei osuta ükski raviasutus erakorralist arstiabi teisipäeviti ja puhkepäevadel, teeb murelikuks nii meid kui ka meie patsiente, suurendab koormust piirkonna kiirabile ja üldkokkuvõttes koormust haigekassa ravieelarvele, sest õigel ajal avastatud ja ravitud haigusjuhtude maksumus on väiksem, kui hilja avastatud ja tüsistustega haiguste ravi,» tõdes Detotšenko. «Tekib retooriline küsimus: kas ja miks peab lammutama väljaarenenud süsteemi, mis töötab hästi?»

Detotšenko märkis, et KKH finantseerimise mahu suurendamiseks on haigla korduvalt pöördunud IVKH poole, kuid tulemuseta. Ta lisas, et info ravijuhtude mahu vähendamise kohta antakse e-maili teel ilma igasuguse põhjenduseta.

«Kuidas toimub ravijuhtude mahu planeerimine IVKH poolt meie haiglale pole arusaadav, protsess ei ole läbipaistev ja ei põhine haigekassa statistika andmetel. Läbirääkimised IVKH juhtkonnaga on jõudnud tupikusse,» rääkis Detotšenko. Tema sõnul oli KKH 2016. aasta detsembri lõpus sunnitud sõlmima lühiajalise (kuni 08.04.2017) lepingu vähendatud mahus.

Nüüd on kirde kohaliku haigla juhtkond murega pöördunud tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski poole ja olukorrast teavitanud ka terviseametit.

KKH teeninduspiirkonnaks on Sillamäe linn ja ümbritsevad vallad – kokku umbes 18 000 inimest.