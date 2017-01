Pepu puhtaks!

Istmikupiirkonna nahk on õrn ja tundlik. See tähendab, et kui seda mitu korda päevas kareda paberiga pühkida, kahjustame nahka ja jätame hooletusse hella piirkonna hügieeni: tualettpaber eemaldab küll suurema mustuse, kuid nahk ja karvad jäävad endiselt määrdunuks. Ei kõla just kuigi hästi, või mis? Kahjuks ei tee ka kõige siidisem paber siinkohal imesid.

Mida siis teha? Kuna pärast igat WC-külastust pole võimalik duši all käia, oleks tarvis alternatiivi, mis puhastab mustuse, jättes naha sealjuures pehmeks ja terveks. Siin tulebki appi niisutav geel Gel Wipe, mis tagab puhta ja värske tunde terveks päevaks.

Miks seda vaja on?

Põhjuseid, miks peaks oma vannitoariiulil või kotis tegema ruumi puhastavale geelile, on mitu. Kindlasti teavad väikelaste vanemad, et vahel võivad “üllatused” põnni püksis ilmutada end kõige valemal ajal ja ebasobivamas kohas. Sellistel puhkudel on hea, kui on kaasas abimees, millega lapse pepu kiirelt ja õrnalt puhtaks teha. SATU Laboratory Gel Wipe geel sobib kasutamiseks ka alla kolmeaastastele lastele.

Ent ka täiskasvanutel on vahendist kasu. Teatavas vanuses muutub naistel nahk intiimpiirkonnas kuivemaks ning kareda tualettpaberiga pühkimine võib põhjustada nahaärritust ja ebamugavustunnet. Miks mitte ennetada seda juba eos?

Ka kõhuviiruste, näiteks kõhulahtisuse korral, muutub istmiku pühkimine pärast teist või kolmandat korda valusaks, kuna nahale on tekkinud mikrohaavandid. Niisutava ja rahustava komponendi kasutamine aitab seda leevendada.

Lisaks hügieeni parandamisele jääb ka aluspesu puhtaks. Higistades või trenni tehes valgub tagumiku vahele jäänud mustus riietele, kus lisaks plekkidele võib see eritada ka halba lõhna. Küsitlused näitavad, et kehv isiklik hügieen on vastassoo puhul üks eemaletõukavamaid asju – ei ole midagi ebaseksikamat kui “esimesed triibulised” aluspükstel.

Gel Wipe geel parandab hügieeni, ennetab nahaärritust, niisutab nahka, elimineerib mustuse ja halva lõhna ning hoiab aluspesu puhtana. Teisisõnu: mitu muret vähem ja värskem tunne terveks päevaks!

Kuidas seda kasutada?

Geeli kasutamine on lihtne ja mugav.

Tualettpaberiga tuleb puhastada suurem mustus. Võtta uus paber ja murda see kahekordseks. Pihustada paberile tilgake geeli ja pühkida pepu puhtaks. Võtta paber ja kuivatada.

Toode on müügil Apotheka Netiapteegis ja suuremates Apothekades üle Eesti.

Antud artikli ilmumist on toetanud EAS läbi SATU Laboratory OÜ'le antud Starditoetuse, mis on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.