Arst selgitab: millal on haige kõige nakkusohtlikum?

Nohu pole lihtsalt «nohu», vaid praktikas üsna keerukas diagnostiline väljakutse, rääkis Veskimägi portaalile Terviseuudised.

Millal peaks nohu korral arsti poole pöörduma?

Enamik nohusid ongi viiruslikud: algab kratsimistundega ninas, järgneb limajas selge eritis, kaasnevad teised ülemiste hingamisteede viirusnakkuse tunnused – palavik, väsimus, kurguvalu, kõrvavalu. Kolme kuni nelja päevaga muutub limajas eritis tihkemaks ja hakkab tasapisi vähenema. Kui nii ei lähe ja tekib «värviline nohu» ehk arstide keeles neutrofiilne ehk mädane sekreet siis on see märk sellest, et on tekkinud mõne nina kõrvalkoopa põletik. «Värviline nohu», millega kaasneb peavalu, survetunne põskedes või otsmikupiirkonnas oleks põhjus arsti külastuseks.

Sage nohu on allergiline nohu – üldiselt, kui inimene aevastab järjest üle kahe tunni. Ka sel puhul tasuks abi saamiseks pöörduda kas apteekri või arsti poole. Harvem esinevad «nohud» on vinav nohu ja nohu mõne raskema ninaõõnt või ninakõrvalkoopaid täitava haiguse suhtes. Kui tekib hiiliva algusega nohu ja püsib üle kahe kuni kolme nädala, siis on ka see märk arsti külastuseks.

Miks peab haigestudes palju vett jooma?

Ikka sellepärast, et palavikuga suureneb veekadu kehast. Limaskestade sekreet muutub tihkemaks, seda on raskem kehast väljutada kas nuusates või köhides. Sitke sekreet on meelispaik pisikutele ja tõbi kestab kauem.

Mis viirused peale gripi veel talvel ringlevad?

Neid on viis kuni kuus sagedasemat, 50-60 vähem sagedasemat ja paarsada harvemat. A ja B gripp, paragripp, rinoviirus, adenoviirus, respiratoorsüntsiaalne (RS) viirus jt. Viirused levivad piisknakkusena aga ka käte vahendusel.

Millal on inimene kõige nakkusohtlikum?

Peiteperioodil inimene üldjuhul nakkav ei ole, pisikud vallutavad parasjagu tema keha ja ühel hetkel lähevad rünnakule. Aga tilkuva ninaga, turtsuv patsient on täiesti nakkusohtlik, nakkusoht teistele on tõve esimestel päevadel. Tavaliselt aga mängitakse kangelast ja püütakse teha nägu töötegemisest, nakatades teisi. Iga mõistlik tööandja peaks olema ühtlasi «nakkuspolitsei» ja sellised töötajad töökohale lähenedes pikemalt tagasi koju saatma.

Ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooniga laps ei tohiks samuti jääda lastekollektiivi. Õnnetuseks kulgevad haigused lastel märksa kiiremini, hommikul veidi uimane põnn võib jääda paari tunniga palavikku, luristada nina ja turtsuda kõik vähegi vastuvõtlikud kaaslased haigeks.

