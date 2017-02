PERHis napib voodikohti: haiglaravil on rekordarv patsiente

PERHi juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on aasta algus suurhaiglas olnud võrreldes möödunud aastatega voodikohtade täituvuse osas rekordiline. «See siiski ei tähenda, et haiglas tervikuna oleks kõik voodikohad hõivatud. See sõltub erialast. Kuna peame olema valmis ka suuremateks õnnetusteks/haiguspuhanguteks, siis on regionaalhaiglas alati ka teatavat puhvrit voodikohtade osas,» rõhutas ta.

Peedu toonitas ka, et tuleb eristada erakorralise meditsiini osakonna (EMO) täituvust ja voodihõivet haiglas. «EMO on meil patsiente iga päev täis ja see pole kindlasti uudiseks,» ütles ta.

«Käesoleva nädala esmaspäeval anti regionaalhaigla EMOs abi üle 250-le patsiendile,» lisas PERHi erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Kristiina Põld. Tema sõnul püsib erinevate ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni nähtudega abivajajate arv kõrgena.

Viirushaigusesse nakatunud eakamad ja kaasuvate krooniliste haigustega patsientid vajavad arsti sõnul sageli haiglaravi ka seetõttu, et haiguse tõttu halveneb nende üldseisund. «See võib olla üheks põhjuseks, miks haiglavoodite täituvus on suurem tavapärasest,» rääkis Põld.

EMO juhataja pani inimestele südamele, et kergemate tervisehädade korral nagu seljavalu, jäsemevalu, ülemiste hingamisteede infektsiooni nähud, kuseteede põletikud jms, peaksid abivajajad pöörduma esmaselt oma perearsti poole, kes vajadusel suunab patsiendi erakorralise meditsiini osakonda. Ülekoormuse tingimustes võib tema sõnul kergemas seisundis patsientide ooteaeg arstliku vastuvõtu alguseni pikeneda.

Sarnane olukord on Postimehe andmetel ka Ida-Tallinna keskhaigla Magdaleena üksuses, kuid haigla seda omalt poolt kinnitanud ei ole.