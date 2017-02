16 nippi, millega edukad Eesti ettevõtted tööpäeva tervislikumaks muudavad

Kas mõni nendest kolmest punktist on sinu ettevõttes oluline? Kui jah, saad kohe mõne nutika nõuande nende saavutamiseks, kirjutab veebileht SportID.

1. Tõuse püsti!

Kõige lihtsam, ent sellegipoolest äärmiselt kasulik nõuanne, on vähemalt kord tunnis püsti tõusta. Soovitame näiteks iga 55 istutud minuti kohta kontoris viis minutit jalutada või seista. Tegelikult tõuse nüüd ja kohe püsti ning loe see artikkel uuesti maha istumata läbi. Hea algus!

Istumine pole inimkehale hea, sest mõjub halvasti lülisambale. Lülisammas on liikuv, sest seal on elastsed vahekettad. Istudes on kõhu- ja seljalihased lõdvemad ning koormus vaheketastele kasvab kaks korda. Need surutakse kokku, mille tulemusena häirub ainevahetus ja alaselg muutub jäigemaks. Selline istumisest tulenev kahju on süvenev, mis tähendab, et õhtul trenni minemine ei pööra protsessi enam tagasi.

2. Mobiiliga jalutama!

Telefoniga kõnele püsti seistes või ringi käies. Kui see komme saab kord sisse harjutatud, tuleb see edaspidi vaevata ning aitab samuti rohkem liikumises püsida.

3. Tee tööd seistes!

Püstiseisulauad madalate, kontoritooli nõudvate laudade asemel loovad võimaluse tööaega kaotamata püsti seista. Selliste laudade kõrgust on kerge muuta, seega saad seismisest väsinuna selle taha ka istuda.

4. Toolilt maha!

Arvuti taga töötades võid tooli asemel tunnikese tööpäevast joogapallil istuda: see hoiab lihased töös ning säästab lülisammast. Ent ära üle pinguta – muidu muutub tööpäev kehale treeninguks.

5. Koos Everestile!

Sõbralike kontorisiseste võistluste korraldamine on hea viis nii end kui ka teisi aktiivsemalt liikuma motiveerida. Miks mitte organiseerida firmas sammude või trepiastmete lugemise võistlus?

Kui sinu töökoht asub näiteks büroohoone neljandal korrusel, on sul kontorini umbes 85 astet. Et vallutada Mount Everest, tuleb astuda aga 26 364 sammu. Just seda, maailma kõrgeima tipu vallutamist, proovis ka üks Eesti ettevõte. Reeglid? Lifti kasutada ei tohtinud ning kiiremini vajaliku astmete arvu kokku saanud osakond kroonitigi võitjaks!

6. Liikumine lihtsaks!

Kui kontorisse paigaldada noolelaud või väike (kui ruumi jagub, siis miks mitte ka suur) pingpongilaud, on liikumine puhkehetkedel lõbus ja lihtne.

7. Sõidame maratonile!

Võistlustele lisaks võite töökaaslastega ette võtta ühise sportliku ürituse. Vinge oleks koos teha midagi eriti pöörast! Ent kui suusamatk Tallinnast Tartusse näib liiga hullumeelsena, võite plaani võtta näiteks ühise (pool)maratoni. Eestlane on jooksurahvas: meil on Tartu maraton, SEB Tallinna maraton, Saaremaa kolme päeva jooks ja palju-palju muud!

Tiimivaimu tugevdamiseks võib ära tasuda veidi kaugemal toimuv üritus, sest nii pole tegu ainult spordi, vaid ka kollektiivi ühise väljasõiduga. Mõte ühisest jooksust Prahas või Berliinis kõlab igatahes vingelt – selle idee viisid ellu Äripäeva töötajad.

Selge on see, et sellisele ettevõtmisele ei saa keegi minna treenimata. Seega on jooksumaratoni kavasse võtmine heaks motivatsiooniks, et harjutada püsivalt vähemalt kolm kuni neli kuud.