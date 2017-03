«Suud puhtaks»: kas alternatiivmeditsiin on ohtlik?

Pokkeri sõnul on ravi toetavaid teraapiaid palju. Nii võivad näiteks jooga, liikumine, meditatsioon ja hingamisharjutused tervenemisele tublisti kaas aidata. «Organism on üks – nii füüsis kui vaim. Kui vaim hakkab toetama füüsist, siis on tervenemislootused suuremad ja ravi läbitegemine kergem ja vähem vaevaline.»

Eesti arstide liidu juht ja Lääne-Tallinna keskhaigla kardioloog Lembi Aug lisas, et loodusravigi peaks olema kontrolli all. Ta tõi näite patsiendist, kellel oli veri väga nõrk. Naisele soovitati vere tugevdamiseks juua nõgeseteed. «See on tegelikult täiesti õige, aga tema läks sellega äärmusesse. Ta jõi nõgeseteed täiesti ohjeldamatult ilma igasuguse kontrollita, kuni tal läks veri nii tugevaks ja paksuks, et ta sai insuldi,» rääkis Aug.

Aeg ja kultuur on määravad

See, missuguseid ravivõtteid sobivateks peetakse, on aegade jooksul erinevates kultuurides olnud väga erinev. Näiteks on aja jooksul muutunud suhtumine nõelravisse. Spordibioloog Kristjan Port tõi välja, et 1822. aastal keelas Hiina imperaator oma riigis nõelravi vähese efektiivsuse tõttu ära. Sellegipoolest on inimeste usk sellesse ravivõttesse säilinud . Kokku on Pordi sõnul maailmas nõelravi kohta tehtud ligikaudu 3000 uurimistööd. Nende uurimistööde põhjal järeldasid Suurbritannias Oxfordis asuva tõenduspõhise meditsiini uurimiskeskuse teadlased Pordi sõnul mõne aasta eest, et nõelravi positiivne mõju ei ole piisavalt tõestust leidnud.

See ei tähenda aga Pordi hinnangul, et tõenduspõhise meditsiini teadmised oleksid nii-öelda kivisse raiutud. Ta tõi näite Prantsuse teadlaste uuringust, mille analüüsiti 50 aasta jooksul maksahaiguste kohta tehtud 500 teadustööd. Analüüsist selgus, et 45 aasta jooksul osutub pool maksahaiguste kohta olemasolevatest teadmistest valedeks. See tähendab Pordi sõnul, et ühe eksperdi karjääri jooksul muutub pool tema teadmistest valedeks, kuid vahepeal ravib ta inimesi just neist teadmistest lähtudes. Selleks, et inimesed oskaksid selles teadmiste virvarris orienteeruda ja säiliks usk tõenduspõhisesse meditsiini, tuleks Pordi arvates patsiente senisest tunduvalt rohkem koolitada.

«Tekib küsimus, mis asi on alternatiivne,» lisas meditsiiniteaduste doktor Adik Levin. Tema sõnul otsib tõenduspõhine meditsiin, mis on kõigest 100 –120 aastat vana, kogu aeg tõde, mistõttu muutuvad väga kiiresti näiteks seisukohad selle kohta, kas ja millal peaks kurgumandlid ära lõikama ja millal on tarvis hormoonravi. «Hiina meditsiin on 6000 aastat vana ja tema enam tõde ei otsi,» arvas Levin, kes lisas, et oli hiljuti Kanadas konverentsil, kus räägiti, et Hong Kongis ravitakse Hiina meditsiini võtetega tänapäeval ka enneaegseid lapsi.

Erinevad ravivõtted võiksid üksteist täiendada

Enamik saatekülalised oli ühel nõul, et sõna «alternatiivmeditsiin» ei ole kuigi õnnestunud, sest tegelikult peaksid erinevad meditsiiniharud omavahel hoopis koostööd tegema. Perearst Anneli Talviku sõnul soovivad arstid, et patsiendid saaksid abi võimalikult erinevate meetoditega, peaasi, et jõutakse tulemusele – võimalikult heale tervisele või enesetundele. «Eelistaksin selles diskussioonis kasutada sõna komplementaarmeditsiin. Me tahaksime, et üks toetaks teist,» rääkis Talvik.