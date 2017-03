Kiilanemisest päästev ravim hävitas paljude meeste potentsi

Kes juuste väljalangemise vastu apteegist abi otsib, saab valida mõne üksiku arstimi vahel, millest tõesti abi võib olla, kirjutab Welt. Üks vähestest saadaolevatest toimeainetest on finasteriid (Propecia). See aine mõjutab meessuguhormoonide ainevahetust. Paljud selle ravimi kasutajad teavad, et ravimi mõjul väheneb sugutung. Värske uuring näitab aga, et finasteriidi kasutamisel võivad olla palju tõsisemad tagajärjed.

Ameerika Ühendriikides Chicagos asuva Northwesterni Ülikooli teadlane Steven M. Belknap analüüsis kolleegidega 11 900 mehe andmeid. Uurimisaluste vanus oli 16–89 aastat. 167 neist muutusid ravimi toimel püsivalt impotentseks. See terviserike ei kadunud neil ka 3,5 aastat pärast ravimi võtmise lõpetamist.

Seejuures mängis olulist rolli ravimi võtmise aeg. Alla 42-aastaste meestel, kes võtsid ravimit kauem kui seitse kuud (205 päeva), oli püsivate potentsihäirete tekkimise risk 4,9 korda suurem kui samas vanuses meestel, kes võtsid ravimit lühemat aega.

Meestel, kes ravimi toimel impotentseks muutusid, ei õnnestunud erektsioonihäiretest võitu saada ka Viagrat ega teisi abistavaid ravimeid kasutades. Teadlased avastasid ka, et finasteriid mõjutas potentsi tunduvalt sagedamini kui diabeet, suitsetamine, kõrge vererõhk ja teised riskifaktorid.

Belknap ja tema kolleegid viitasid juba 2015. aastal tehtud uuringus sellele, et senistest uuringutest ei piisa finasteriidi ohutuse tõestamiseks. Ravimi laastav mõju ei olnud aga siiani tõestatud. Belknapi sõnul olid uuringu tulemused ka talle endale üllatavad. Teadlase hinnangul peaksid arstid seda ravimit välja kirjutades võimalike kõrvalmõjude üle tõsiselt järele mõtlema.