Kaksikuid kandnud vähihaige naine suri pärast sünnitust

Jamie Snider oli surres kõigest 30-aastane, kirjutab ABC 7. Nüüd koguvad eelmisel reedel surnud naise pere ja sõbrad veebilehel Gofundme raha, et korraldada Jamie'le väärilised matused ning hoolitseda temast maha jäänud nelja lapse eest.

Snider oli korra juba vähi seljatanud ja selle käigus ühe munasarja kaotanud. Pärast esimesest vähist taastumist, sai naine teada, et ootab kaksikuid. See tuli talle väga suure üllatusena, kuid siis saabus ka šokeeriv teade selle kohta, et agressiivne vähk on tagasi.

Snider sai Stanfordi meditsiinikeskuses kemo- ja radioteraapiat ning pärast kaksikute ilmaletulekuks vajalikku keisrilõiget pidi ta minema operatsioonile. Lõikuse – radikaalse hüsterektoomia – käigus oleks talt eemaldatud emakas, munasarjad ja munajuhad.

«Homme tuleb suurepärane päev,» postitas Snider enne laste sündi oma Facebooki-lehele. «Jumal on kogu selle aja minu kõrval olnud. Kõigi teie palved ja armastus on andnud mulle jõudu elada. Soovige mulle õnne. Mulle tehakse keisrilõige kell seitse ja pärast seda radikaalne hüsterektoomia. Minuga saab kõik korda. Aitäh, jumal, et olen tänu sulle suutnud kõigil neil rasketel aegadel positiivseks jääda,» kirjutas ta. See jäi Jamie Snideri viimaseks postituseks. Päev pärast operatsioone seiskus naise süda ja ta suri.

«Minu südamele annab rahu, et ta nägi beebisid, hoidis neid süles ja sai nendega natuke aega olla,» rääkis Snideri kauaaegne sõbranna Larina Campanile.

Enne kaksikuid Nicot ja Camilat olid Snideril ka tütred Aubrey ja Maddie. Nüüd jäävad laste eest hoolitsema nende isa ja sugulased.