Arvamus: seitse põhjust, miks kellakeeramist vihata

Kui Rootsi ametivõimud 1916. aastal esmakordselt kellakeeramise korda riigis sisse viia üritasid, siis läks see katse niivõrd metsa, et sellest loobuti pikaks ajaks, kirjutab Hanssson ajalehes Expressen. 1980. aastal tehti kellakeeramise kombega Rootsis siiski algust ja sellest ajast on see nii ka jäänud. Hansoni väidab, et see harjumus on eluohtlik, sest kahjustab oluliselt nii inimeste vaimset kui ka füüsilist tervist.

1. Unepuudus

Pärast kella keeramist saab inimene järgmisel hommikul tavalisest vähem magada. Kuna kehal läheb uue ajaga kohanemiseks vähemalt nädal aega, siis võib tulemuseks olla unepuudus.

2. Rohkem meeleolukõikumisi

Väsinud inimeste meeleolu kõigub sagedamini ühest äärmusest teise.

3. Rohkem südameinfarkte ja enesetappe

Kui keha alles suveajale üleminekuga harjub, tõuseb uneuurija Jerker Hetta sõnul tõsiste terviserikete oht. Ta väidab, et sel ajal tõuseb südameinfarktide ja enesetappude arv.

4. Rohkem liiklusõnnetusi

Uuringud näitavad, et suveajale üle minek tõstab liiklusõnnetuste arvu. Näiteks jääb siis autode alla tavalisest rohkem loomi.

5. Kehv uni

Uuringud on näidanud, et pärast kellakeeramist magab palju inimesi rahutumalt ja nende uni ei ole ka nii sügav, kui tavaliselt. Eriti suuri probleeme võib see tekitada inimestele, kelle uni on juba enne uuele ajale üleminekut halva kvaliteediga.

6. Nõrgem immuunsüsteem

Unepuuduse tagajärjel võib organismi vastupanuvõime haigustele väheneda. See tähendab, et võid kiiremini haigeks jääda.

7. Kaotatud raha

Unine inimene suudab vähem keskenduda ja tööd teha. Seetõttu väheneb ka inimeste ja ettevõtete tootlikkus. Uuringud näitavad ka, et pärast suveajale üleminekut tekkib ka rohkem tööõnnetusi ja Ameerika Ühendriikides mõjub see halvasti ka börsile.