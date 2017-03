Värske uuring: maraton teeb tervisele kahju

Uurijad tõdesid, et maratonil osalenud inimeste neerud taastusid küll kahe päeva jooksul täielikult, kuid tulemused tõstatavad küsimuse, milline on maratonidel tekkivate neerukahjustuste pikaajaline mõju, kirjutab Telegraph. Seda eriti ajal, mil neist spordiüritustest osavõtmine muutub üha populaarsemaks.

Varasemad uuringud on näidanud, et rohkelt energiat nõudev sportimine, näiteks militaartreening soojas kliimas, võib kahjustada neere, kuid maratonidel osalemise mõju kohta on seni vähe teada.

Yale'i ülikooli teadlased, eesotsas professor Chirag Parikhiga, uurisid 2015. aastal väikest rühma USA-s Hartfordi maratonil osalenutest. Teadlased kogusid jooksjate vere- ja uriiniproove nii enne kui ka pärast maratoni. Nad analüüsisid erinevaid neerukahjustuse markereid, nende seas näiteks seerumi kreatiniini taset, proteiinide sisaldust uriinis ja vaatlesid ka neerurakke mikroskoobi all.

Teadlased tegid kindlaks, et 82 protsendil uuringus osalenud jooksjatest esines I staadiumi äge neerukahjustus (AKI) peagi pärast maratoni lõpetamist. Selle seisundi korral ei suuda neerud filtreerida verest jääkaineid.

Professor Parikh selgitas, et maratoni jooksmisel tekkiv füüsiline stress mõjutab neere justkui neid oleks vigastatud. See toimub sarnaselt nagu haiglas olevatel patsientidel, kui neil esinevad neerudega seotud komplikatsioonid.

Teadlased märkisid, et maratoniga seotud neerukahjustuse potentsiaalsed põhjused on maratoni ajal püsivalt tõusev kehatemperatuur, dehüdratsioon või vähenenud verevool neerudesse. Professori sõnul tuleks teemat edasi uurida, sest maratoni jooksmisel oli märgata ka südamefunktsioonidega seotud muutusi.

Uuringutulemused avaldati ajakirjas American Journal of Kidney Diseases.