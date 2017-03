Kas D-vitamiin suudab vähi eemale hoida?

Millised on aga tõendid selle kohta, küsitakse TIME'i artiklis. Ajakirjas JAMA värskelt avaldatud teadustöös uuris Joan Lappe Creightoni õenduskolledžist 2300 juhuslikult valitud naist, kes olid läbinud menopausi. Neist osale anti suur annus D-vitamiini ja teistele platseebot. Naisi ja nende võimalikke vähidiagnoose jälgiti neli aastat.

Tulemustest selgus, et kahes grupis polnud vähi esinemisel erinevusi. Lappe hinnangul ei tähenda see aga seda, et D-vitamiinil poleks mingit mõju vähi tekkimisele. Nimelt oli uuringus osalenud naistel juba enne uuringu algust organismis kõrge D-vitamiini tase. See oli kõrgem kui 80 protsendil Ameerika täiskasvanutest, lisas teadlane. Enamik osalejatest võttis D-vitamiini või kaltsiumipreparaate, et kaitsta oma luid ja vältida luumurde. Tõenäoliselt ei olnud seetõttu D-vitamiini võtnud ja platseebotablette saanud osalejate rühmades erinevusi.

Näiteks loomkatsed on näidanud erinevaid võimalusi, kuidas D-vitamiin võiks töötada kui vähiennetaja. See vitamiin stimuleerib immuunsüsteemi, mis võib panna organismi kasvajarakkudega tegelema. Samuti võib võidelda põletiku ja teiste protsessidega, mis võivad soodustada vähirakkude arenemist. Teadlane usub, et neile tõenditele tuginedes on D-vitamiinil siiski positiivne mõju vähiriski alandamises.

Kõik teadlased pole aga Lappega sama meelt. D-vitamiini vähi eemalehoidmise mõju vajab veel edasist uurimist. Vähk tekib sageli aastatega, seega võiks kaaluda ka pikemat uurimisperioodi.