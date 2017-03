Suhkur – rasvumise patuoinas?

Selle sajandi alguses lubati Euroopa Liidu maades kasutada sünteetilist magusainet sukraloosi, mis on 600 korda suhkrust magusam ja talub ka kuumutamist. Sukraloos on saadud suhkrust kui kolm hüdroksüülrühma on asendatud klooriga. Ka sukraloosiga on probleeme, kuid seda põhiliselt reklaamimise pärast. Nimelt kasutatakse sloganit «It`s made from sugar, so it tastes like sugar,» (See on valmistatud suhkrust, seepärast see maitseb nagu suhkur), mis on ajanud marru suhkrutööstuse esindajad. Nii ongi see reklaam keelatud Prantsusmaal, kuid lubatud Ameerika Ühendriikides.

Eestis on sünteetiliste magusainete tarbimine tagasihoidlik ja nendega magustatud toiduaineid vähe. Tuntumad on karastusjoogid. Raske iskuda, et isegi «limonaadimaksu» kehtestamine nende tarbimist oluliselt suurendab. Eestis ei ole e-ained eriti populaarsed, samas suureneb mahetoidu osa meie toidulaual.

Mis puutub suhkrusse, siis seda tarbitakse liiga palju. WHO soovituste kohaselt on lisatud suhkru tarbimise soovituslik ülempiir kümme protsenti toiduenergiast, mis 2000 kilokalorit sisaldava dieedi puhul on 50 grammi. Eesti elanikud tarbivad suhkrut üle kahe korra rohkem, kuid tunduvalt rohkem kui karastusjookidest saadakse suhkrut kondiitritoodetest ja maiustustest.

Suhkru liigtarbimine võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme. On tõestatud seos hambakaariese ja suhkru liigtarbimise vahel. Selle riski vähendamiseks tuleks loobuda sagedasest magusa näksimisest ja pöörata suuremat tähelepanu suuõõne hügieenile. Suhkru pidev liigtarbimine suurendab riski haigestuda II tüüpi (insuliinresistentsesse diabeeti), kuid selle kujunemiseks on vaja ka pärilikku eelsoodumust. Lisatava suhkru vähendamiseks oleks vaja muuta seadusandlust, mis teeks kohustuslikuks lisatava suhkru esitamise toidu märgistusel. Selleks on vaja vastavat Euroopa Liidu direktiivi.

Eestis suureneb rasvunud inimeste arvukus ja selles ei ole süüdi ainult lisatava suhkru liigtarbimine, vaid ka muude süsivesikuterikaste toiduainete (valge sai, pastatooted jms), rasva ja alkoholi liigtarbimise kõrval vähene kehaline aktiivsus. Hiljuti avaldati Eesti riiklikud toitumis- ja liikunissoovitused kuid meedias pöörati tähelepanu eeskätt toitumissoovitustele. Vähene kehaline koormus võib edukalt suhkru kõrval rasvumise patuoinaks konkureerida.