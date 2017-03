PERH ja Tallinna lastehaigla tahavad luua ühise kliiniku

Haiglajuhid leidsid, et arvestades rahvastiku ja sündide prognoose, rahvusvahelist kogemust, haiglavõrgu arengukava põhimõtteid ja uue Tallinna haigla visiooni, on põhjendatud Tallinnas ühe Põhja-Eesti sünnitusabi ja günekoloogia ning neonatoloogia pädevuskeskuse loomine, kirjutab Med24. Nende hinnangul on kõige paremad eeldused ja tingimused pädevuskeskuse välja arendamiseks Mustamäe meditsiinilinnakus.

Uue keskuse abil loodavad mõlema haigla juhtkonnad parandada erinevate spetsialistide koostööd ja hoida raha kokku kallite aparaatide pealt, mis muidu tuleks mõlemal haiglal eraldi osta. Uues keskuses saaksid koos töötada näiteks naistearst, lastearst-neonatoloog, intensiivarsti-anestesioloog, lastekirurg ja laste südamearst.

Haiglad hindasid Põhja-Eesti naiste ja vastsündinute kliiniku projekteerimise ja ehitamise eeldatavaks maksumuseks 26,8 mln eurot (käibemaksuta). Rahastus oleks vajalik 2018.–2020. aastal, vastavalt 2,6 mln eurot, 12,1 mln eurot ja 12,1 mln eurot aastas.

Projekteerimine oleks planeeritud 2018. ning ehitustegevus 2019. ja 2020. aastale.